Tödlicher Unfall in Umspannwerk – Kalkar ohne Strom

Tod durch Stromschlag: In einem Umspannwerk im nordrhein-westf├Ąlischen Kalkar kam ein Arbeiter ums Leben. In der Folge waren die Einwohner f├╝r mehrere Stunden ohne Strom.

Ein t├Âdlicher Arbeitsunfall in einem Umspannwerk hat in Kalkar in Nordrhein-Westfalen f├╝r einen Stromausfall gesorgt. Wie eine Sprecherin der Kreispolizeibeh├Ârde Kleve am Dienstag sagte, bekam ein Arbeiter einen Stromschlag und starb trotz sofort eingeleiteter Rettungsma├čnahmen noch vor Ort.