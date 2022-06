Ein rund 45 Kilometer langer Stau kostet Autofahrer auf der Autobahn 4 bei Bautzen in Sachsen am Dienstag viel Zeit und Geduld. Ursachen waren nach Angaben der Polizeidirektion G├Ârlitz eine Baustelle im Bereich der Anschlussstellen Bautzen-Ost und -West sowie dichter Verkehr nach dem Pfingstwochenende. Der Stau, der bereits seit Montagabend besteht, reichte den Angaben zufolge teilweise bis Polen . Autofahrer sollen mindestens vier Stunden Verz├Âgerung einrechnen.

Auch am Dienstagnachmittag war eine Entspannung der Lage noch nicht in Sicht. Die Polizei rechnete erst in den sp├Ąten Abendstunden damit. Wegen des Staus wurde auch der Tunnel K├Ânigshainer Berge immer wieder gesperrt. Die Polizei sprach von Blockabfertigung, damit sich in dem Tunnel selbst keine Autoschlangen bilden.