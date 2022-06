Patienten sind ausschlie├člich M├Ąnner Bundesweit 113 F├Ąlle von Affenpocken diagnostiziert Von dpa 08.06.2022 - 12:26 Uhr Lesedauer: 1 Min. Viren unter einem Mikroskop (Symbolbild): Derzeit sind 113 F├Ąlle von Affenpocken in Deutschland bekannt. (Quelle: Westlight/imago-images-bilder)

Beim gr├Â├čten bekannten Ausbruch der Affenpocken in Europa steigen die Fallzahlen weiter an. Ihren Schwerpunkt haben die Ansteckungen in Berlin.

Rund drei Wochen nach dem hierzulande ersten Nachweis von Affenpocken ist die Zahl der beim Robert Koch-Institut (RKI) erfassten Infektionen auf 113 gestiegen. "Alle dem RKI ├╝bermittelten F├Ąlle in Deutschland sind M├Ąnner", teilte eine Sprecherin des Instituts am Mittwoch auf Anfrage mit. Am Dienstag waren dem RKI bundesweit 80 F├Ąlle bekannt gewesen.

Ein gro├čer Teil der gemeldeten Ansteckungen geht auf die Hauptstadt zur├╝ck: Die Berliner Gesundheitsverwaltung meldete mit Stand Dienstagabend 72 Betroffene, von denen 13 im Krankenhaus behandelt w├╝rden. Deutschland scheint bisherigen Daten zufolge neben L├Ąndern wie Gro├čbritannien, Spanien und Portugal zu den europ├Ąischen L├Ąndern mit besonders vielen Virus-Nachweisen zu z├Ąhlen.

├ťbertragung durch engen K├Ârperkontakt

Affenpocken gelten verglichen mit den seit 1980 ausgerotteten Pocken als weniger schwere Erkrankung. Der Erreger wird laut RKI meist durch engen K├Ârperkontakt von Mensch zu Mensch ├╝bertragen. Experten hatten vor einer Weiterverbreitung des Virus, etwa bei bevorstehenden Festivals und Partys, gewarnt.