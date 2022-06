Auto f├Ąhrt in Menschenmenge: Lehrerin aus Hessen stirbt

Berlin (dpa) - Ein Autofahrer hat in der N├Ąhe der Berliner Ged├Ąchtniskirche eine Menschengruppe erfasst und eine Lehrerin aus Hessen in den Tod gerissen.

Die Gruppe war demnach auf einer Klassenfahrt in der Hauptstadt unterwegs. Die Hintergr├╝nde waren noch nicht klar, die Trauer und Anteilnahme aus ganz Deutschland enorm. Nach dpa-Informationen aus Polizeikreisen soll der Verd├Ąchtige psychisch auff├Ąllig sein.

In dem Wagen, den ein 29 Jahre alter, in Berlin lebender Deutsch-Armenier fuhr, wurden neben Schriftst├╝cken auch Plakate mit Aufschriften gefunden worden. "Ein richtiges Bekennerschreiben gibt es nicht", sagte Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD). Zuvor hatte es aus Polizeikreisen gehei├čen, es sei ein Bekennerschreiben in dem Auto gefunden worden. Spranger sprach von "Plakaten", auf denen ├äu├čerungen zur T├╝rkei stehen w├╝rden. Die genaue Motivation des Fahrers m├╝sse untersucht werden, die ├äu├čerungen w├╝rden genau gepr├╝ft.