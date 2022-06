Prinz William in ungewohntem Look

Ermittlungen zu HintergrĂŒnden Todesfahrt in Berlin - Fahrer kommt in die Psychiatrie Von dpa Aktualisiert am 09.06.2022 - 18:51 Uhr Lesedauer: 4 Min. Zu den Opfern der tödlichen Fahrt in der Berliner Innenstadt gehört eine SchĂŒlergruppe aus Hessen - eine Lehrerin kam ums Leben. (Quelle: Fabian Sommer/dpa./dpa)

Berlin/Bad Arolsen (dpa) - In den Stunden nach der Todesfahrt in Berlin hatten sich die Hinweise verdichtet, nun ist die Staatsanwaltschaft sicher.

Eine psychische Erkrankung des Autofahrers hat nach Überzeugung der Ermittler dazu gefĂŒhrt, dass der 29-JĂ€hrige ĂŒber Gehwege des Ku'damms und der Tauentzienstraße in Menschengruppen gerast ist.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Mord in einem Fall und versuchten Mord in 17 FÀllen vor und will ihn bis zum Prozess in einem psychiatrischen Krankenhaus unterbringen lassen. Besonders getroffen von der Tat ist eine Schulklasse aus Bad Arolsen, deren Fahrt in die Hauptstadt ein jÀhes Ende fand. Nach dem Tod der Lehrerin steht die kleine nordhessische Stadt unter Schock und bangt mit einem verletzten Lehrer und sieben Jugendlichen.

Es gebe Anhaltspunkte dafĂŒr, dass der festgenommene Mann an einer paranoiden Schizophrenie leide, sagte am Donnerstag der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Sebastian BĂŒchner. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 29-JĂ€hrigen seien Medikamente gefunden worden. Der Beschuldigte habe seine Ärzte von der Schweigepflicht entbunden. Am Abend erließ das Amtsgericht Tiergarten den von der Staatsanwaltschaft beantragten Unterbringungsbefehl.

Bei der Todesfahrt am Mittwoch sei der Beschuldigte in zwei Menschengruppen gefahren, so BĂŒchner. Er sei "bewusst mit einem Fahrzeug" in eine erste Gruppe von Menschen an der Ecke Ku'damm und Rankestraße sowie dann auf der Tauentzienstraße in eine Gruppe von SchĂŒlern und Lehrern gefahren. Es gebe keine Anhaltspunkte fĂŒr einen terroristischen Hintergrund. "Aber auch ein Unfall wird sich vor diesem Hintergrund ausschließen lassen", sagte BĂŒchner.