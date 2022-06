Nach dem Felssturz im Kaisergebirge liefen am Freitag die Planungen f├╝r einen entsprechenden Einsatz von Alpinpolizei und Spezialisten des ├Âsterreichischen Bundesheeres, sagte ein Polizeisprecher. Der Vermisste ist ein 30-j├Ąhriger Soldat des Kommandos Spezialkr├Ąfte (KSK). Zu dem Unfall sei es gekommen, als die Eliteeinheit eine Gebirgsausbildung absolvierte, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag in Berlin. Die Umst├Ąnde der Rettungsarbeiten sind demnach lebensgef├Ąhrlich und mussten in der Nacht abgebrochen worden. Sucharbeiten von Milit├Ąr und Zivilkr├Ąften blieben zun├Ąchst ergebnislos.