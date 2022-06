In dem Wohngebiet in Bargdorf, einem Ortsteil von Bienenb├╝ttel im Landkreis Uelzen, hatten Anwohner am Freitagmittag laut Polizei mehrere Sch├╝sse und Schreie geh├Ârt. Die Polizei r├╝ckte mit einem Gro├čaufgebot von Einsatzkr├Ąften an und sperrte den Bereich weitr├Ąumig ab. Bei den Toten handelt es sich um den 85-j├Ąhrigen Grundst├╝ckseigent├╝mer sowie den 62-j├Ąhrigen Eigent├╝mer des benachbarten Grundst├╝cks und dessen 61-J├Ąhrige Ehefrau.