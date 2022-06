Promi-Hochzeit Kevin-Prince Boateng heiratet in Italien und im Metaverse Von dpa 12.06.2022 - 11:33 Uhr Lesedauer: 2 Min. Fußballprofi Kevin-Prince Boateng. (Quelle: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa./dpa)

Radicondoli (dpa) - Kevin-Prince Boateng und seine Verlobte Valentina Fradegrada haben sich am Samstag im italienischen Radicondoli das Ja-Wort gegeben - und digital auf dem Mond.

"Sie haben geheiratet", schrieb Hochzeitsplaner Enzo Miccio am Samstagabend auf der Internet-Plattform Instagram und postete dazu Fotos der frisch VermĂ€hlten. Dazu veröffentlichte er ein Bild des digitalen Teils der Trauung, denn der 35 Jahre alte Fußballprofi von Hertha BSC Berlin und die Influencerin heirateten auch noch im sogenannten Metaverse - also online - auf dem Mond. Auf dem Bild war das Paar in 3D auf der grauen Planetenlandschaft mit der Erde im Hintergrund zu sehen.

Boateng und Fradegrada posteten Miccios BeitrĂ€ge auch auf ihren Accounts. Die Zeitschrift "Vanity Fair" berichtete wiederum mit Blick auf die Real-Life-Trauung von einer Zeremonie im Freien auf den HĂŒgeln nahe der toskanischen Stadt Siena.

Das Metaverse ist eine Welt, in der physikalische RealitĂ€t mit erweiterter (augmented reality, AR) und virtueller RealitĂ€t (VR) in einer Cyberwelt verschmelzen. Es erlaubt virtuelle 3D-Erlebnisse mit anderen Teilnehmern des Metaverse. Wichtige Bestandteile in dieser Welt sind auch digitale WĂ€hrungen wie Bitcoin und Ethereum, mit denen unter anderem digitale Kunst erworben werden kann. In den USA setzt vor allem Facebook-GrĂŒnder Mark Zuckerberg (38) auf das Metaverse.