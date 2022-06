Wegen schwerer Knieprobleme hat Papst Franziskus eine weitere wichtige Veranstaltung abgesagt. Das Oberhaupt der katholischen Kirche k├Ânne am kommenden Sonntag wegen seines Zustandes nicht die traditionelle Messe und Prozession nach Fronleichnam abhalten, teilte der Heilige Stuhl am Montag mit. ├ťblicherweise feiert der Papst am Sonntag nach Fronleichnam in Rom oder au├čerhalb der Stadt das "Hochfest des Leibes und Blutes Christi", zu dem ein Umzug geh├Ârt.