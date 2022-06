Die Wissenschaftler schlagen deshalb vor, Varianten feingliedriger zu identifizieren und einen neuen Namen für das Virus einzuführen. Die Forscher sehen darin die Chance, "mit dem Namen Affenpocken und den historischen Assoziationen, die mit diesem Namen verbunden sind, zu brechen." Die Medien fordern sie dazu auf, in der Berichterstattung über den Ausbruch in europäischen Ländern nicht weiter Bilder von Infizierten auf dem afrikanischen Kontinent zu verwenden.

Irreführender Name – Virus vor allem unter Nagern verbreitet

Tatsächlich stehen die gegenwärtigen Bezeichnungen im Widerspruch zu den von der WHO schon 2015 formulierten Richtlinien zur "Benennung neuer menschlicher Infektionskrankheiten". Darin empfiehlt die WHO, weder Tierarten noch geografische Orte als Namensgeber zu verwenden.

Bis Mai waren das Virus und die Krankheit, beide sollen umbenannt werden, zwar fast ausschließlich aus Afrika bekannt, aber der Name war ohnehin schon irreführend: Das Virus wurde 1958 in Dänemark zwar erstmals bei Affen in einer Versuchsanstalt nachgewiesen. Allerdings dürfte es nach heutigen Erkenntnissen eher unter kleinen Nagetieren verbreitet sein. Die Affen gelten nur als Fehlwirt. In ihm ist eine Weiterentwicklung unmöglich und/oder von ihm aus kann der Erreger nicht von einem Endwirt aufgenommen werden.

WHO erwägt "Gesundheitliche Notlage" auszurufen

Zur gegenwärtigen Infektionslage erklärte WHO-Chef Tedros, die Situation erfordere eine "koordinierte Reaktion" der gesamten Welt. Internationale Experten "werden uns helfen, das Virus besser zu verstehen". Die nun erwogene "Gesundheitliche Notlage mit internationaler Tragweite" – so der offizielle Begriff – wird laut WHO-Regularien bei einem "ernsten, plötzlichen, ungewöhnlichen und unerwarteten" Gesundheitsproblem ausgerufen, das sich in andere Länder ausbreiten kann. Mehr dazu lesen Sie hier.

Bisher wurden der WHO mehr als 1.600 Affenpocken-Fälle in 39 Ländern gemeldet. Darunter befinden sich 32 Länder, in denen es vor Mai keine bekannten Fälle gab. In diesen 32 Ländern gab es den Angaben zufolge bisher keinen durch die Krankheit ausgelösten Todesfall. In sieben weiteren afrikanischen Ländern, in denen seit Jahrzehnten Infektionen gemeldet werden, wurden bislang 72 Todesfälle registriert.