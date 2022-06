Wo es jetzt hei├č wird Hitzewelle rollt ├╝ber Deutschland hinweg Von t-online , afp , joh , ne 16.06.2022 - 12:29 Uhr Lesedauer: 2 Min. Bayern, Seehausen am Staffelsee: Eine junge Frau h├Ąlt bei der Seeprozession ihre F├╝├če in den Staffelsee. (Quelle: Angelika Warmuth/dpa-bilder)

Es wird hochsommerlich: Die Temperaturen klettern in Teilen Deutschlands auf ├╝ber 30 Grad. Lokal muss allerdings auch mit Unwettern gerechnet werden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat f├╝r die n├Ąchsten Tage hohe Temperaturen f├╝r Deutschland in Aussicht gestellt. Am Donnerstag werde hoher Luftdruck ├╝berwiegen, s├╝dlich der Donau sowie in Ostbayern wird mit einzelnen, starken Gewittern gerechnet. Lokal seien auch vereinzelt Unwetter m├Âglich, die Wahrscheinlichkeit sei aber gering, teilt der DWD mit; sonniges Hochdruckwetter ├╝berwiege.

In der Nordh├Ąlfte Deutschlands klettert das Thermometer bis auf 26 Grad, im S├╝den k├Ânnen ├Ârtlich bis zu 32 Grad erreicht werden. In der Nacht zum Freitag ist es im Norden zeitweise wolkig, die Tiefstwerte im S├╝den liegen dann bei 15 bis acht Grad.

Am Freitag steigen die Temperaturen im ganzen Land noch einmal leicht an. Im Norden wird es bis zu 27 Grad, im Breisgau bis 33 Grad warm. Dabei wird gebietsweise Regen erwartet. Am Wochenende klettern die H├Âchstwerte dann auf bis zu 35 Grad, im Westen und S├╝dwesten sogar auf 38 Grad. An der See bleibt es mit bis zu 23 Grad vergleichsweise mild. Vereinzelt sind Schauer oder Gewitter mit Starkregen m├Âglich.

Fr├╝heste Hitzeperiode in Frankreich

In Frankreich ist die aus Nordafrika und Spanien kommende Hitzewelle bereits am Donnerstag deutlich sp├╝rbar. Der Wetterdienst M├ęt├ęo France rief in 23 der 101 D├ępartements die Alarmstufe Orange aus. Im S├╝dwesten des Landes wurden Temperaturen bis zu 39 Grad erwartet, am Samstag soll es ├╝ber 40 Grad hei├č werden. Es handelt sich um die fr├╝heste Hitzeperiode in einem Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Frankreich.