├ťber Jahrzehnte hinweg wurde in einem der gr├Â├čten deutschen Bist├╝mer sexueller Missbrauch durch Priester gedeckt und vertuscht. Jetzt k├╝ndigt Bischof Genn Konsequenzen an ÔÇô die ihn selbst nicht treffen.

Der Bischof von M├╝nster, Felix Genn, lehnt trotz pers├Ânlicher Kritik in einer Studie zu sexuellem Missbrauch in seinem Bistum einen R├╝cktritt ab. In der am Montag ver├Âffentlichten Studie wird dem Bischof ein zu lascher Umgang mit Priestern vorgeworfen, die nach ihren Taten Reue gezeigt hatten. Genn r├Ąumte am Freitag Fehler ein. Er habe aber nichts vertuscht.