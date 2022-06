Den Abbau hatte unter anderem der F├Ârderkreis "Denkmal f├╝r die ermordeten Juden Europas" gefordert. "Die Verantwortlichen m├╝ssen daf├╝r Sorge tragen, dass aufgearbeitet wird, wie ein solches Bild ├╝berhaupt aufgehangen werden konnte", sagte die Vorsitzende des F├Ârderkreises Lea Rosh am Dienstag. Sie sprach in Bezug auf die documenta von "Antisemitismus mit langer Ansage". Seit Monaten seien die Verantwortlichen aufgefordert, "den sich ank├╝ndigenden Antisemitismus auf der 'documenta fifteen' zu verhindern. Genauso lange wird beschwichtigt, ignoriert und wegmoderiert."

Auschwitz-Komitee fordert Dialog

Auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Gr├╝ne) hatte sich f├╝r die Entfernung der umstrittenen Banner-Installation ausgesprochen. Das Werk weise eindeutig antisemitische Bildelemente auf, sagte sie am Dienstag in Berlin. Die blo├če Verh├╝llung und die Erkl├Ąrung des K├╝nstlerkollektivs Taring Padi dazu seien inakzeptabel. Zudem m├╝sse gekl├Ąrt werden, wie es zu der Installation dieses Bildes ├╝berhaupt haben kommen k├Ânnen. Die Verantwortlichen m├╝ssten weiterhin sicherstellen, dass auf der Ausstellung in Kassel nicht weitere "eindeutig antisemitische Bildelemente" gezeigt w├╝rden.