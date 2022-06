USA | Florida: Achtjähriger spielt mit Waffe und erschießt Baby

Ein achtjähriger Junge hat in Florida beim Spielen mit der Schusswaffen seines Vaters ein Baby getötet und ein kleines Mädchen verletzt. Nach Angaben des Sheriffs im County Escambia, Chip Simmons, hatte der mehrfach vorbestrafte 45-Jährige die Waffe zu einem gemeinsamen Treffen mit seiner Freundin, deren einjähriger Tochter und zweijährigen Zwillingsschwestern in ein Motel gebracht, dort kam es dann zu der Tragödie.

Durchschnittlich 350 Todesfälle dieser Art

In den USA geh√∂ren derartige Dramen fast zum Alltag. Jedes Jahr stie√üen hunderte von Kindern "auf geladene Waffen, die sich in Schr√§nken, Nachttischen, Rucks√§cken oder Handtaschen befinden oder einfach nur herumliegen", mit denen sie dann unbeabsichtigt Sch√ľsse abg√§ben, klagte die Organisation Everytown For Gun Safety in ihrem j√ľngsten Bericht.