"Vorgeschädigte Betonschwellen": Hinweise auf Ursache für Zugunglück gefunden

F├╝nf Tote bei Zugungl├╝ck

In dem Dokument hei├čt es, es seien "hintereinanderliegende Schwellenbesch├Ądigungen und eine Verschiebung der Schiene" vorgefunden worden. "Ursache dieser Verschiebung sind horizontale Br├╝che in den Betonschwellen." Hierdurch habe sich die Schiene unter der Last nach au├čen verschieben und die Sch├Ąden verursachen k├Ânnen. "Es ist deshalb davon auszugehen, dass die durch die Zugfahrt auf den Oberbau einwirkenden Kr├Ąfte ÔÇô insbesondere durch auch zum Teil vorgesch├Ądigte Betonschwellen ÔÇô nicht mehr aufgenommen werden konnten. In der Folge kam es vermutlich zu einer unzul├Ąssigen Spurerweiterung und dem Verlust der Spurf├╝hrung."