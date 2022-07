Eiffelturm in Paris: Droht er einzustürzen?

Droht der Eiffelturm in Paris einzust├╝rzen? Diese Frage stellt sich das franz├Âsische Magazin "Marianne". Der Hintergrund: Recherchen der Zeitung haben ergeben, dass das Wahrzeichen in Frankreichs Hauptstadt offenbar in einem sehr schlechten Zustand ist. Seit mehreren Jahren soll das Denkmal bereits heruntergekommen sein und die Instandhaltung zu w├╝nschen ├╝brig lassen.

Auf etwa 60 Millionen Euro sollen sich die Kosten belaufen. Es ist bereits der 20. Anstrich des Wahrzeichens. Ein Experte kritisierte dem Bericht zufolge: "In der Eile wird man an manchen Stellen nur eine einfache Farbschicht ├╝ber die vorhandenen Schichten streichen, die dann abbl├Ąttern." Der Anstrich sei nur ein "kosmetisches Lifting", das gut f├╝r die Augen, aber nicht f├╝r die Stabilit├Ąt sei.

"Das Wichtigste ist, dem Auftreten von Rost entgegenzuwirken"

"W├╝rde Gustave Eiffel den Ort besuchen, w├╝rde er in Ohnmacht fallen", sagte ein Bauleiter der "Marianne". Eiffel, von dem das Denkmal seinen Namen hat, arbeitete als Bauingenieur an dem Projekt, das 1889 fertiggestellt wurde. Er soll schon fr├╝h gemahnt haben, sich gut um das Bauwerk zu k├╝mmern. In seinem Buch "La tour de trois cents m├Ętres" (zu Deutsch: "Der dreihundert Meter Turm") schrieb Eiffel, dass "der Anstrich das wesentliche Element f├╝r die Erhaltung eines Metallwerks ist" und die Pflege wichtig f├╝r die Erhaltung sei. "Das Wichtigste ist, dem Auftreten von Rost entgegenzuwirken", so der Ingenieur. Er riet dazu, den Turm alle sieben Jahre komplett zu streichen.