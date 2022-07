Ägypten | Zwei Tote nach Haiangriff in Hurghada: Lockten Schafkadaver den Hai an?

Aktualisiert am 05.07.2022 - 11:28 Uhr

Aktualisiert am 05.07.2022 - 11:28 Uhr

Zwei Tote in Ägypten: Lockten Schafkadaver den Hai an?

Zwei Frauen starben durch eine Haiattacke in ├ägypten, der Schock sitzt tief. Nun wird dar├╝ber spekuliert, was f├╝r das Ungl├╝ck verantwortlich sein k├Ânnte.

Unweit des ├Ągyptischen Badeorts Hurghada sind eine ├ľsterreicherin und eine Rum├Ąnin bei Hai-Angriffen ums Leben gekommen. Nun wird dar├╝ber spekuliert, warum sich der Hai in der beliebten Urlaubsregion aufhielt.

M├Âglich ist beispielsweise, dass dieser durch Abf├Ąlle angelockt wurde. Oder durch Futter und K├Âder, die von Ausflugsbooten ins Meer geworfen wurden, was eigentlich verboten ist. Auch Schafskadaver k├Ânnten den Hai angelockt haben, berichtet "Bild".

"Jedes Jahr fahren zahlreiche Schiffe durch den Suezkanal, die Schafe f├╝r die Hadsch-Saison transportieren", sagt der Pr├Ąsident der Umweltgewerkschaft, Hassen El Tayeb, dem Medium. Damit wird die islamische Pilgerfahrt nach Mekka bezeichnet. Bevor die Schiffe das Ziel erreichten, w├╝rden die Schafe untersucht ÔÇô und kranke oder tote Tiere ├╝ber Bord geworfen, so El Tayeb.

Hai-Angriffe im Roten Meer eigentlich selten

Der jetzige Vorfall ereignete sich in einer Bucht s├╝dlich von Hurghada. Das ├Ągyptische Umweltministerium geht davon aus, dass die beiden Frauen nach einem Angriff desselben Hais starben. Das wurde am Sonntag in Kairo mitgeteilt.