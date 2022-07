Hitzewelle führte zu Übersterblichkeit im Juni

Die Hitzewelle hat im vergangenen Monat die Zahl der Sterbef├Ąlle in Deutschland steigen lassen. Im Juni seien 78.298 Menschen gestorben ÔÇôdies seien acht Prozent mehr als im Schnitt des Monats Juni der Jahre 2018 bis 2021, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Die Zahlen waren demnach vor allem in der zweiten Monatsh├Ąlfte erh├Âht, als sehr hei├če Temperaturen herrschten. Die Linke forderte ├Âffentliche K├╝hlr├Ąume gegen Hitzewellen.