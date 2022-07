Frau erwacht aus Koma – und überrascht mit Namen des Täters

Aktualisiert am 18.07.2022 - 16:03 Uhr

Ihre Hirnverletzungen waren so schwer, dass sie für zwei Jahre im Koma lag: Wanda Palmer wurde 2020 angegriffen, man fand sie verletzt in ihrem Haus in West Virginia. Jetzt wachte sie auf und verriet der Polizei den Namen des Täters – es handelt sich um einen ihr gut bekannten Mann.