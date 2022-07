"Absolute Hölle": Brände rundum London zerstören Wohnhäuser

In Großbritannien ist am Dienstag nicht nur eine neue Rekordtemperatur gemessen worden. Auch zahlreiche Brände halten die Bevölkerung in Atem.

Die Feuerwehr in der britischen Hauptstadt London hat wegen zahlreicher Brände am Dienstag eine Großschadenslage ausgerufen. Die Feuerwehr sei unter enormem Druck, teilte Londons Bürgermeister Sadiq Khan am Dienstag per Twitter mit. Er rief die Menschen unter anderem dazu auf, nicht auf Gras oder Balkonen zu grillen und Zigaretten sicher zu entsorgen.