In diesen Orten wurden am Mittwoch Höchsttemperaturen gemessen

Wette verloren: Kind zündet Schule an

Impfstatus: US Open sperren Djokovic

Werte über 40 Grad Hier war es heute am heißesten Von dpa , t-online 20.07.2022 - 20:16 Uhr Lesedauer: 1 Min. Bauarbeiter in Nürnberg: Der frisch aufgetragene Asphalt hat eine Temperatur über 150 Grad – in der Stadt kletterte das Thermometer auf 37 Grad. (Quelle: Daniel Karmann/dpa-bilder)

Am Mittwoch wurden in sechs Bundesländern Temperaturrekorde verzeichnet. An diesen Orten wurde es besonders heiß.

In sechs Bundesländern sind nach vorläufigen Angaben am Mittwoch die dort höchsten Temperaturwerte seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gemessen worden. Der Mittwoch war nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes damit auch der bislang heißeste Tag des Jahres 2022 und einer der heißesten überhaupt.

Spitzenreiter war um 15.30 Uhr Bad Mergentheim-Neunkirchen mit 40,3 Grad, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) berichtete. Damit wurde auch der bisherige Rekord für Baden-Württemberg von 40,2 Grad in Freiburg im August vom 13. August 2003 eingestellt. Doch auch in anderen Regionen wurden extrem hohe Temperaturen verzeichnet.

Höchsttemperaturen in Deutschland am 20. Juli

Bad Mergentheim-Neunkirchen (Baden-Württemberg): 40,3 Grad Hamburg-Neuwiedenthal (Hamburg): 40,1 Grad Barsinghausen-Hohenbostel (Niedersachsen): 40,0 Grad Huy-Pabstorf (Sachsen-Anhalt): 40,0 Grad Boizenburg (Mecklenburg-Vorpommern): 39,4 Grad Kitzingen (Bayern): 39,3 Grad Hannover (Niedersachsen): 39,2 Grad Grambek (Schleswig-Holstein): 39,1 Grad Möhrendorf-Kleinseebach (Bayern): 39,1 Grad Uelzen (Niedersachen): 39,1 Grad

In Baden-Württemberg, Hamburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein wurden damit Hitzerekorde aufgestellt. Der deutsche Allzeit-Rekord liegt bei 41,2 Grad. Dieser Wert wurde am 25. Juli 2019 in Duisburg gemessen.