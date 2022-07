Mallorca: Meerwasser vor dem "Ballermann" heizt sich zur "Brühe" auf

Für die Playa de Palma mit der bei deutschen Besuchern sehr beliebten Partymeile Ballermann wurden am Samstag zum Beispiel 28,7 Grad vorhergesagt – fast vier Grad über dem langjährigen Schnitt für Juli (24,8 Grad). Das geht seit Tagen so – das "Mallorca Magazin" (MM) schrieb daher von "Badewannentemperatur".

"Es fühlt sich mitunter wie Brühe an, und der August mit den traditionell höchsten Wassertemperaturen steht erst noch bevor", schrieb das Wochenblatt. Das Meereswasser ist auch infolge der ungewöhnlich langen und intensiven Hitzewelle, die praktisch ganz Spanien zwischen dem 9. und dem 19. Juli im Griff hatte, deutlich wärmer. "Das liegt ganz klar am Klimawandel", wurde der Meteorologe Bernat Amengual vom spanischen Wetterdienst Aemet im "MM" zitiert.

Brände wüten in Spanien

Dabei ist Abkühlung auf Mallorca dringend nötig: Die Quecksilbersäule sollte am Wochenende am Ballermann nach Aemet-Angaben auf 33 bis 34 Grad klettern, im Zentrum und Nordosten der Insel sogar auf bis zu 39 Grad. In der Hauptstadt Madrid sollte es bis zu 40 Grad, in einigen Regionen Andalusiens im Süden Spaniens sogar bis zu 43 Grad warm werden. Die Hitze soll allerdings ab Dienstag sowohl auf Mallorca als auch in anderen Teilen des Landes abklingen.