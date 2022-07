Vogelgrippe-Ausbruch in Großbritannien – Tausende tote Tiere

Vogelgrippe tötet Tausende Tiere in Großbritannien

Ein großer Vogelgrippe-Ausbruch auf den unbewohnten Farne-Inseln im Nordosten Englands hat Tausende Wildvögel das Leben gekostet und bedroht etliche weitere Tiere. In den fast 100 Jahren, in denen die Naturschutzorganisation National Trust bereits die Farne-Inseln beaufsichtige, habe es keine Situation gegeben, sie so "bedrohlich für unsere ohnehin schon gefährdeten Seevögelpopulationen gewesen ist", sagte der für die Inseln zuständige Simon Lee der Nachrichtenagentur PA.