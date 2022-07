Unglück in Griechenland: Brite gerät in Heckrotor seines Hubschraubers

Ein 22-Jähriger ist in Athen in die Rotorblätter seines Hubschraubers geraten. Es gab mehrere Festnahmen.

Ein 22 Jahre alter Brite ist nach der Landung eines Privathubschraubers am Flughafen Athen in die Rotorblätter der Maschine geraten und ums Leben gekommen. Der Tourist sei mit dem Hubschrauber auf der Rückreise von der Ferieninsel Mykonos gewesen und aus bisher unbekannten Gründen nach der Landung ausgestiegen, als der Heckrotor noch lief. Er sei sofort tot gewesen, berichteten griechische Medien am Dienstag. Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am Montagnachmittag.

Nach Unfall in Saarland : Betrunkene Corona-Infizierte lecken Sitze in Polizeiwagen ab

Der junge Mann war den Berichten zufolge mit Freunden in dem Hubschrauber unterwegs, seine Eltern sollen in einem zweiten gefolgt sein. Die Gruppe habe sich auf dem Rückweg nach Großbritannien befunden und hätte am Flughafen Athen in einen Privatjet dorthin steigen sollen. Der Hubschrauber der Eltern sei sofort umgeleitet worden, um nicht an der Unglücksstelle landen zu müssen.