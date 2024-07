Im Schatten des inländischen rechtsextremen Terrorismus existiert eine Bewegung türkischer Nationalisten, die hierzulande immer größer wird. Mittlerweile sind die rechtsextremen "Grauen Wölfe" – in Selbstbezeichnung auch "Ülkücü"-Bewegung – die größte rechtsextreme Organisation in Deutschland, schreibt das Bundesamt für Verfassungsschutz.

Es ist der Jahrestag eines Massakers

Ihr gehören schätzungsweise mehr als 12.000 Menschen an. Ihre Gegner sind primär Kurdinnen und Kurden – ihr bevorzugtes Mittel ist Gewalt und Einschüchterung. Besonders pikant ist der Zeitpunkt von Demirals Geste. Denn am 2. Juli 1993, also genau 31 Jahre vor Demirals Torjubel, töteten Ülkücü-Anhänger in der türkischen Stadt Sivas 35 Angehörige der religiösen Minderheit der Aleviten. Die Täter zeigten während dem auf den Pogrom folgenden Gerichtsprozess mehrfach den Wolfsgruß, mit dem Demiral am Dienstagabend sein Tor gegen Österreich feierte.