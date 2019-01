Exekution mit Giftspritze

Texas: Erste Hinrichtung in den USA in diesem Jahr

31.01.2019, 05:52 Uhr | AFP

Im US-Bundesstaat Texas hat es die erste Hinrichtung in diesem Jahr gegeben. Robert Mitchell Jennings war wegen des Mordes an einem Polizisten zum Tode verurteilt worden.

In den USA ist zum ersten Mal in diesem Jahr ein Häftling hingerichtet worden. Das Todesurteil gegen den Polizistenmörder Robert Mitchell Jennings wurde am Mittwoch in einem Gefängnis in Huntsville im US-Bundesstaat Texas mit einer Giftspritze vollstreckt. Ein Gericht hatte in dieser Woche letzte Rechtsmittel des 61-Jährigen zurückgewiesen.

Jennings hatte 1988 bei einem Überfall in Houston einen Polizisten erschossen. Er wurde daraufhin von seinem eigenen Komplizen angeschossen und später in einem Krankenhaus festgenommen. 1989 wurde er zum Tode verurteilt.









In den USA sind im vergangenen Jahr 25 Menschen hingerichtet worden, 13 von ihnen in Texas.