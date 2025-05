Bärbel Bas: Die neue Arbeitsministerin legt sich bereits mit dem Koalitionspartner an. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)

Die Union widerspricht dem Vorstoß von Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) zurückgewiesen, künftig auch Beamte, Selbstständige und Abgeordnete in die gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann sagte der "Bild am Sonntag", die Einbeziehung dieser Gruppen löse die Probleme der Rentenversicherung nicht und sei im Koalitionsvertrag nicht vorgesehen. Bas versuche, der Rentenkommission alte SPD-Positionen als Ergebnisse vorzugeben, so Hoffmann.