Skandal in Bergisch Gladbach

Kindesmissbrauch: Lange Haftstrafe für Soldaten

26.05.2020, 15:28 Uhr | dpa, ds, nhr

Der Missbrauchsprozess sorgte deutschlandweit für Schlagzeilen: Nun ist ein 27 Jahre alter Bundeswehrsoldat verurteilt worden. Opfer waren sein Stiefsohn und seine Tochter.

Im bundesweiten Kindesmissbrauchsfall Bergisch Gladbach ist ein 27-Jähriger Soldat am Dienstag in Moers zu zehn Jahren Haft verurteilt und in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen worden. Der Soldat hatte teils schweren sexuellen Missbrauch an vier Kleinkindern in über 30 Fällen gestanden. Einige Male soll der Mann Videos und Aufnahmen von den Taten gemacht und mit anderen getauscht haben.

Opfer des 27-Jährigen waren nach seinen Angaben vor allem der kleine Stiefsohn und eine leibliche Tochter. Die Ermittlungen zu dem bundesweiten Kinderpornografie-Tauschring hatten in Bergisch Gladbach begonnen und erstrecken sich mittlerweile auf sämtliche Bundesländer.