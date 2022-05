Spaniens Parlament billigt neues Sex-Gesetz

Mit ihrem Vorsto├č reagierte die linke Regierung auf mehrere Aufsehen erregende F├Ąlle von Gruppenvergewaltigungen, bei denen die T├Ąter in den vergangenen Jahren mit milden Strafen davongekommen waren. Gro├če Emp├Ârung hatte vor allem ein Fall von Juli 2016 ausgel├Âst. Eine Gruppe von f├╝nf jungen M├Ąnnern zerrte damals w├Ąhrend der San-Ferm├şn-Feiern in Pamplona eine junge Frau in einen Hauseingang. Sie vergewaltigten ihr Opfer mehrfach und filmten das Ganze.