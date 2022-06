Maskenurteil hat Nachspiel: Weimarer Amtsrichter angeklagt

Der Angeschuldigte soll laut Staatsanwaltschaft mehrere elementare Verfahrensvorschriften missachtet und gegen materielles Recht versto├čen haben. Dem Mann wird au├čerdem zur Last gelegt, aktiv nach Eltern gesucht zu haben, die der Maskenpflicht in Schulen kritisch sahen. Zudem soll er sichergestellt haben, "dass die Ergebnisse der sp├Ąter in Auftrag gegebenen Sachverst├Ąndigengutachten seinen Vorstellungen entsprechen", erkl├Ąrte die Staatsanwaltschaft. F├╝r Rechtsbeugung sieht das Strafgesetzbuch Freiheitsstrafen von einem bis zu f├╝nf Jahren vor.