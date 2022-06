Pariser Terrornacht: Diese Fragen bleiben offen

Der historische Gerichtsprozess zu den Pariser AnschlĂ€gen 2015 ist beendet. Am Mittwoch fiel das Urteil gegen Salah Abdeslam: Höchststrafe, lebenslange Haft. An knapp 150 Verhandlungstagen ist viel ans Tageslicht gekommen, was in der Terrornacht des 13. Novembers geschehen ist und wie die TĂ€ter sie vorbereitet haben. Doch einige Fragen blieben unbeantwortet, weil die Angeklagten schwiegen oder zweifelhafte Antworten gaben. Ein Überblick: