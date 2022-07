Auslieferung an USA: Wikileaks-Gründer Julian Assange legt Berufung ein

Spionagevorw├╝rfe Auslieferung an USA: Assange legt Berufung ein Von dpa 01.07.2022 - 19:34 Uhr Lesedauer: 1 Min. Julian Assange: Dem Wikileaks-Gr├╝nder droht in den USA eine lange Haftstrafe. (Archivfoto) (Quelle: Frank Augstein/dpa-bilder)

Nach Jahren in der ecuadorianischen Botschaft und im Gef├Ąngnis in London soll der Wikileaks-Gr├╝nder an die USA ausgeliefert werden. Doch Julian Assange will sich dagegen wehren.

Der inhaftierte Wikileaks-Gr├╝nder Julian Assange will weiter juristisch gegen seine Auslieferung in die USA vorgehen und hat einen Antrag auf Berufung gestellt. Der High Court in London best├Ątigte der BBC den Eingang eines solchen Antrags, wie der Sender am Freitag berichtete. Vor zwei Wochen hatte die britische Regierung nach jahrelangem juristischen Tauziehen die Auslieferung des Wikileaks-Gr├╝nders an die USA genehmigt. Seit 2019 sitzt der 50-J├Ąhrige in London im Gef├Ąngnis. Verurteilt ist er zwar nicht, doch die Fluchtgefahr gilt als hoch.

Die US-Justiz will Assange wegen Spionagevorw├╝rfen den Prozess machen. Dem Australier drohen bei einer Verurteilung bis zu 175 Jahre Haft. Ihm wird vorgeworfen, gemeinsam mit der Whistleblowerin Chelsea Manning geheimes Material von US-Milit├Ąreins├Ątzen im Irak und in Afghanistan gestohlen, ver├Âffentlicht und damit das Leben von US-Informanten in Gefahr gebracht zu haben.