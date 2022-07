Atomkatastrophe von Fukushima: Vier Ex-Manager zu Milliardenstrafe verurteilt

Mehr als elf Jahre nach der Atomkatastrophe von Fukushima sind vier hohe Ex-Manager des Energiekonzerns Tepco zu einer hohen Milliardenzahlung verurteilt worden. Ein Gericht in Tokio ordnete die Zahlung von 13 Billionen Yen (94,6 Milliarden Euro) an, wie japanische Medien am Mittwoch berichteten. Geklagt hatten Aktion├Ąre.