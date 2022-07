Mindestens 15 Tote bei Überschwemmungen in Kentucky

Hunderte Menschen seien von Booten und durch die Nationalgarde bei rund 50 Rettungseinsätzen per Helikopter gerettet worden. Überflutungen seien im Osten Kentuckys zwar üblich, sagte Beshear. "Aber so etwas haben wir noch nie gesehen." Die Wasserstände seien so hoch, dass die Rettungskräfte derzeit nicht jeden erreichen könnten. Beshear hofft nach eigenen Aussagen darauf, dass die US-Bundesregierung noch am Freitag den Naturkatastrophenfall ausruft.