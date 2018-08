Stärke 7,3 – Tsunami-Warnung

Starkes Erdbeben erschüttert die Küste Venezuelas

22.08.2018, 00:25 Uhr | dpa, aj

An der Küste Venezuelas hat die Erde schwer gebebt. Die Erschütterungen waren laut Berichten in weiten Teilen Venezuelas sowie in einigen benachbarten Ländern zu spüren gewesen. Das Ausmaß der Zerstörung ist noch unklar.

Ein starkes Erdbeben der Stärke 7,3 hat am Dienstag (Ortszeit) die Küste im Nordosten Venezuelas erschüttert. Das Zentrum des Bebens lag nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS 20 Kilometer nordwestlich der Ortschaft Yaguaraparo im Bundesstaat Sucre in einer Tiefe von 123 Kilometern.

Laut örtlichen Medienberichten waren die Erschütterungen waren in weiten Teilen Venezuelas und einiger Nachbarländer zu spüren. In sozialen Netzwerken kursieren erste Bilder der Zerstörung nach dem Beben.

5:55PM 21-08-2018: Damage reported across Trinidad, video taken at Digicel IMAX, Port of Spain. pic.twitter.com/73arfJd3oY — TTWeatherCenter (@TTWeatherCenter) August 21, 2018

Das US-Tsunami-Zentrum gab eine Tsunami-Warnung heraus. Zerstörerische Tsunami-Wellen seien in einem Umkreis von 300 Kilometern um das Epizentrum des Bebens herum möglich, hieß es in der Mitteilung. Die Wellen könnten die Küste von Venezuela sowie die Karibikinseln, Grenada, Trinidad und Tobago treffen.

Über eventuelle Opfer oder Schäden lagen zunächst keine Angaben vor. Berichten in sozialen Medien zufolge war der Erdstoß aber auch in der knapp 600 Kilometer entfernten Hauptstadt Caracas zu spüren. Zahlreiche Gebäude wurden evakuiert.