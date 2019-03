Berichte: Mindestens 14 Tote im Südosten der USA

Eine Serie von Wirbelstürmen hat in den US-Bundesstaaten Alabama und Georgia eine schlimme Verwüstung angerichtet. Mehr als ein Dutzend Menschen verloren ihr Leben. Viele weitere werden noch vermisst.

Eine Serie von Wirbelstürmen hat im Südosten der USA nach Medienberichten mehr als ein Dutzend Menschen das Leben gekostet. CNN und der örtliche Sender WFSA 12 meldeten am Sonntagabend (Ortszeit) unter Berufung auf den Sheriff von Lee County im Bundesstaat Alabama, dass mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen seien - darunter mehrere Kinder. Zudem gebe es mehrere Schwerverletzte und auch Vermisste. Neben Alabama seien auch Gebiete im benachbarten Georgia von den Tornados getroffen worden.

Besonders hart traf es demnach die Gemeinde Beauregard, in der die Wirbelstürme schwere Schäden verursachten. Der Zivilschutz von Lee County hatte zwar eine Warnung vor gefährlichen Tornados erlassen und die Bewohner der Gegend zu äußerster Vorsicht angehalten. Doch anscheinend wurden trotzdem nicht ausreichend Vorkehrungen getroffen.

This was by far the hardest hit area on our road, Capps’ (Of the local famous Capps Sausage) house in the distance looks destroyed, cars are flipped, every tree in this swath is gone. #Tornado in Beauregard. @spann pic.twitter.com/UkgRiIwyVH