"Häuser nicht mehr bewohnbar"

Tornado verwüstet Ortskern in der Eifel und reißt Obergeschosse ab

13.03.2019, 22:01 Uhr | dpa, jmt

Eine Gemeinde in der Eifel ist offenbar von einem Tornado getroffen worden. Rund 30 Häuser wurden beschädigt, ein Mann verletzt. Ein Video zeigt die Schockmomente.

In der Eifel südlich von Aachen hat ein Sturm mit Zerstörungskraft gewütet. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr wurden am Mittwochabend rund 30 Häuser in der Gemeinde Roetgen an der Grenze zu Belgien beschädigt. "Zehn Häuser davon sind nicht mehr bewohnbar", sagte ein Sprecher der Feuerwehr-Einsatzleitung der Städteregion Aachen. Darunter seien zwei Häuser, die nun kein Obergeschoss mehr hätten.

Ein abgedecktes Dach in Roetgen: Das Sturmzentrum traf die Hauptstraße der Ortschaft. (Quelle: Ralf Roeger/dpa)



Es habe einen Leichtverletzten gegeben, der vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden sei. "Das Schadensmuster erinnert an einen Tornado", sagte der Sprecher weiter. "Er ist durchgefegt, kurz und heftig." Der Sturm sei durch den Ortskern der Gemeinde gezogen. Schäden gebe es relativ konzentriert an zwei Straßen.



Video zeigt die monströse Windhose



Der Sturm habe sich danach schnell wieder verzogen. Auch im Umland seien Bäume umgefallen. Durch umherfliegende Teile wurden Autos beschädigt. Auf einem Video, das der WDR via Twitter verbreitete, ist zu sehen, wie eine deutlich erkennbare Windhose über den Ort zieht. Die Schäden wurden am Abend von der Dunkelheit verschluckt. Nur wo Technisches Hilfswerk und Feuerwehr ihre Strahler hatten, wurde die Kraft der Zerstörung sichtbar.

Ein #Tornado fegte heute durch den Ortskern von Roetgen bei Aachen. Er hinterließ abgedeckte Dächer und weitere Schäden. pic.twitter.com/82FUAVcfSa — WDR aktuell (@WDR) March 13, 2019

In der Grundschule in Roetgen sei eine Betreuungsstelle eingerichtet worden, ein Bus fahre die Betroffenen hin. Die Feuerwehr schätzte, dass etwa 30 Menschen vorübergehend eine andere Unterkunft bräuchten. Es sei aber davon auszugehen, dass viele davon bei Verwandten oder Bekannten unterkommen könnten. Die Roetgener halten zusammen, stellte Bürgermeister Jorma Klauss fest. Ein Hotelier habe kostenlos Zimmer und Logis angeboten. Natürlich habe der Sturm die 8600-Einwohner-Gemeinde hart getroffen. "Aber wir sind gefasst, bei uns bricht keine Panik aus."

Einwohner sichtlich geschockt

Einigen Menschen sah man den Schreck noch an, wie der zierlichen Frau, die sich mit beiden Händen den Kopf hielt, ihn immer wieder ungläubig schüttelte. "Mein Mann und ich haben das zusammen aufgebaut. Jetzt wohnt mein Sohn drin", sagte sie und schaute in die Dunkelheit. Kurz danach wurde im Schein von Strahlern ein abgedecktes großes Dach sichtbar. Gardinen wehten durch den Fensterrahmen. Der Sohn sei noch nicht zu Hause, sagte die Frau.



Ein Baum, der auf ein Dach gestürzt ist: In der Dunkelheit ist das Ausmaß der Schäden bislang schwer zu ermessen. (Quelle: Ralf Roeger/dpa)



"Durch den Druck sind die Fensterscheiben kaputt gegangen", stellte Glasermeister Sascha Jansen fest – und dies sei an mindestens 20 Häusern in der kleinen Straße der Fall. Der Wind habe das Glas in die Zimmer gedrückt. "So was habe ich noch nicht gesehen", schüttelte er ungläubig den Kopf. Mit einem Glaser-Team sei er vor Ort. Aber das zweite Team sei schon unterwegs.



"Mein Freund sucht Hilfe", erzählte Axel Cziesla, vor dessen Haus wartend. Das Dach sei abgedeckt und müsste schnell provisorisch repariert werden. "Wenn es wieder regnet, ist alles hin." Kurz danach begann es kräftig zu hageln.







Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit mehr als 200 Kräften im Einsatz. Hinzu kamen rund 30 Polizisten. Der Deutsche Wetterdienst bestätigte, dass ein Gewitter über die Eifel gezogen sei. Ob der Sturm als Tornado einzustufen sei, müsse noch geprüft werden. Unter Tornados verstehen Wetterkundler des Deutschen Wetterdienstes eine Luftsäule mit Bodenkontakt, die um eine mehr oder weniger senkrecht orientierte Achse rotiert und sich dabei unter einer tiefen Wolkenbasis befindet.