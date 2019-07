Massive Schäde in Bobenheim

Tornado wütet in Rheinland-Pfalz

12.07.2019, 22:50 Uhr | pdi, t-online.de

Unwetter in Rheinland-Pfalz: Ein Tornado hat in Bobenheim einen großen Schaden verursacht. (Quelle: Twitter Screenshot/RPR1.)

Ein Tornado hat in der Gemeinde Bobenheim in Rheinland-Pfalz für massive Schäden gesorgt. Zahlreiche Autos und Häuser wurden beschädigt. Im Internet kursieren Videos von dem Wirbelsturm.

In Rheinland-Pfalz verursacht ein Tornado einen sechsstelligen Sachschaden. Durch herabfallende Dachziegel sind in Bobenheim am Berg im südlichen Rheinland-Pfalz mehrere Fahrzeuge beschädigt worden, teilte die Polizei am Freitagabend mit.



Der "Tornado" hat insgesamt elf Häuser "massiv beschädigt". Zu sehen war das Wetterereignis mutmaßlich unter anderem in einem Video, das auf Facebook und Twitter kursierte.

Dass es sich tatsächlich um einen Tornado gehandelt habe, sei jedenfalls angesichts der Wetterlage nicht unwahrscheinlich, sagt ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). "Es war wahrscheinlich nur ein schwacher Tornado.







Auch in der europäischen Unwetterdatenbank (ESWD) war ein Vermerk zu dem mutmaßlichen Tornado hinterlegt - inklusive Links zu Bildern und dem Facebook-Video. Als Ereignisort war dort jedoch das unmittelbar benachbarte Battenberg (Pfalz) angegeben.