Stärke 6,4

Drei Tote bei schwerstem Erdbeben in Albanien seit Jahrzehnten

26.11.2019, 07:43 Uhr | dpa , rtr , AFP

Hilfseinsatz in der albanischen Stadt Thumane: Zuletzt waren im September bei mehreren Erdbeben mehr als 100 Menschen verletzt worden. (Quelle: Florian Goga/Reuters)

In Albanien hat zuletzt häufiger die Erbe gebebt, doch so stark wie am Dienstagmorgen wurde der Balkanstaat seit Jahrzehnten nicht erschüttert. Die Ausläufer waren bis nach Italien zu spüren.

Albanien ist von dem stärksten Erdbeben seit Jahrzehnten erschüttert worden. Dabei seien drei Menschen ums Leben gekommen, wie die Behörden mitteilten. Mehrere Gebäude seien eingestürzt. Die Erdstöße am frühen Morgen hatten nach Angaben der US-Bebenwarte USGS eine Stärke von 6,4. Das Epizentrum lag demnach 30 Kilometer westlich der Hauptstadt Tirana in einer Tiefe von zehn Kilometern. Betroffen war vor allem Tirana und die nahegelegene Hafenstadt Durres. Später kam es noch zu starken Nachbeben.

Von Trümmern bedecktes Auto in der Hafenstadt Durres: Albanien ist vom schwersten Erdbeben seit Jahrzehnten erschüttert worden. (Quelle: dpa)

Ein etwa 50 Jahre alter Mann kam ums Leben, als er im Ort Kurbin im Nordwesten des Landes in Panik aus einem Gebäude sprang. Auch in Tirana und dem Küstenort Dürres brach Panik aus, zahlreiche Menschen rannten auf die Straße. Rund 50 Menschen wurden mit leichten Verletzungen in Tirana ins Krankenhaus eingeliefert. Eine Reporterin hat dieses Video auf Twitter geteilt:

Beben bis nach Italien zu spüren

In Durres brach nach Angaben des Verteidigungsministeriums ein dreistöckiges Hotel zusammen. Ein weiteres Gebäude im Stadtzentrum wurde schwer beschädigt. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sprach von "erheblichen Schäden". Durres liegt etwa zehn Kilometer entfernt vom Epizentrum. Das Erdbeben und einige kleinere Nachbeben waren laut örtlichen Medien auch im benachbarten Kosovo und selbst in Süditalien zu spüren.

Bei einer Serie schwächerer Erdbeben in Albanien waren im September mehr als 100 Menschen verletzt und Hunderte Gebäude beschädigt worden. Die Angaben zur Stärke dieser Beben lagen zwischen 4,4 und 5,8. Das Verteidigungsministerium sprach daraufhin vom schwersten Erdbeben in Albanien seit Jahrzehnten. Es war auch in den Nachbarländern Montenegro und Nordmazedonien zu spüren gewesen.





Der Mittelmeerraum gehört zu den aktivsten Erdbebenregionen Europas. Albanien ist dort eines von vielen Küstenländern und hat knapp drei Millionen Einwohner.