Brand im Zoo Krefeld

Händler verkauft trotz Verbots Tausende Himmelslaternen

Deutschlandweit dürfen keine Himmelslaternen mehr aufsteigen. Nach dem Brand im Zoo Krefeld rücken sie in den Blickpunkt: Wieso werden sie weiter im großen Stil verkauft?



Sie stiegen beschrieben mit guten Wünschen fürs neue Jahr in den Himmel – und brachten mutmaßlich Orang-Utans, Flachlandgorillas und einigen anderen Tieren im Zoo Krefeld den Tod: fünf Himmelsballons aus Reispapier mit einem Brennelement mit offenem Feuer, im Internet gekauft. Einer davon setzte offenbar ein Plexiglas-Dach am Affenhaus in Brand, obwohl es deutschlandweit verboten ist, sie aufsteigen zu lassen. Anbieter verkaufen die Ballons ohne jeden Hinweis.

Auch die Familie, die offenbar mit ihren Laternen den Brand ausgelöst hat, dachte sich nichts dabei. Die Laternen habe sie im Netz gekauft und sei davon ausgegangen, dass die Benutzung zu Silvester erlaubt ist, hieß es am Donnerstag in einer Pressekonferenz zum Brand. "Es ist sehr anständig von der Familie, dass sie sich umgehend gemeldet hat und zu der Verantwortung bekennt", sagte Kripo-Sprecher Gerd Hauptmann. "Auf ihnen lastet jetzt großer Druck." Vier von fünf Laternen, die die Familie aufsteigen ließ, wurden gefunden.

Die Supermarktkette Real reagierte am ersten regulären Arbeitstag des Jahres am schnellsten: Auf dem Online-Marktplatz von real.de, über den mehr als 5.000 Händler wie bei Ebay Artikel verkaufen können, wurden die Himmelslaternen am Donnerstagmorgen aus dem Sortiment genommen. "Ausgelöst durch die Diskussion im Zusammenhang mit dem tragischen Brandunglück in Krefeld haben wir entschieden, dass diese Artikel von Drittanbietern nicht länger Teil unseres Angebotes sind", so Sprecher Markus Jablonski.

Pressekonferenz zum Brand im Zoo Krefeld: Gegen eine Krefelderin (60) und ihre beiden erwachsenen Töchter wird wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Sie hatten unweit des Zoos Himmelslaternen aufsteigen lassen, sagte Jens Frobel, Leitender Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Krefeld. (Quelle: dpa)



Der erste Suchtreffer dort hatte zu Angeboten von trendmaus.de geführt – und hinter der "Trendmaus" steckt ein Unternehmen, das zuletzt in Deutschland im Netz führend beim Verkauf der leuchtenden Himmelskörper gewesen sein dürfte: die Alsino GmbH & Co. KG aus Fröndenberg im Kreis Unna.

"Schaffen Sie unvergessliche Momente in Ihrem Leben!", warb das Unternehmen auch am Donnerstag noch mit einem Foto von glühenden Himmelslaternen. Die Firma reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme: Die Geschäftsführung der dahinterstehenden Alsino Verwaltungs GmbH sei derzeit im Urlaub, so ein Mitarbeiter. Einer der Geschäftsführer steht zudem an der Spitze eines Unternehmens, das als Importeur Himmelslaternen auch an andere Händler verkauft. Der Verkauf und Besitz ist auch völlig legal – das Verbot betrifft nur, sie ihrer Bestimmung entsprechend zu nutzen.



"Schaffen Sie unvergessliche Momente im Leben!": Der Anbieter wirbt auf seiner Homepage ohne Hinweise, dass es bundesweit Verbote gibt, die Himmelslaternen aufsteigen zu lassen. (Quelle: Screenshot)

Wer bei real.de, Ebay oder Amazon nach Himmelslaternen suchte, kam in den vergangenen Tagen nicht an Alsino vorbei. Bei Amazon und Ebay wurden die Himmelslaternen des Unternehmens auch beworben, um auf den ersten Plätzen zu erscheinen. Ein Zähler von Ebay meldet Tausende Verkäufe von Sets mit den Skylaternen, trendmaus.de hat demnach allein dort eine fünfstellige Zahl an Ballons verkauft.



2.288-mal wurde allein das Set mit zehn Ballons verkauft, das per Anzeige prominent bei Ebay beworben wurde: Über seine Marke trendmaus.de setzt Alsino große Mengen ab. (Quelle: Screenshot)

"DAS Highlight auf jeder Hochzeitsfeier, Geburtstagsparty und Firmenveranstaltung", heißt es in der Beschreibung bei Ebay. Hinweise zum Verbot in Deutschland? Fehlanzeige. "Entsprechen den europäischen Richtlinien", heißt es nur im Beschreibungstext. Bei Amazon finden sich kritische Bewertungen, in denen Käufer auf den fehlenden Hinweis auf Verbote aufmerksam machen.

Bei Amazon: "Erschaffen Sie romantische Momente", wirbt Anbieter Alsino ohne Hinweise auf Verbote. (Quelle: Screenshot)



Bei real.de gab es Sprecher Jablonski zufolge zumindest einen Warnhinweis zu Brandgefahren. So hieß es bei einem Anbieter: "Wir empfehlen, die Himmelslaterne an einer Drachenschnur zu befestigen, um den Flug des Skyballons besser kontrollieren zu können." Bei diesem Anbieter hieß es auch: "Das Benutzen von Himmelslaternen ist in Deutschland in fast allen Bundesländern verboten. Bitte informieren Sie sich über die Bestimmungen in Ihrem Bundesland!"

Von real.de aus dem Sortiment genommen: Externe Händler wie Alsino können dort keine Himmelslaternen mehr verkaufen. (Quelle: Screenshot)



Allerdings gibt es in Deutschland offenbar kein Bundesland, in dem die Ballons aufsteigen dürfen. Die 16 Bundesländer sind für die Verbote jeweils selbstständig verantwortlich. In der Wikipedia fand sich ein Hinweis, dass das 2009 überall erlassene Verbot in Mecklenburg-Vorpommern gelockert worden sei.



Diese Information wurde auch direkt nach dem Brand weit verbreitet. "Wir wissen nicht, woher das kommt", sagte eine Sprecherin des Schweriner Innenministeriums zu t-online.de. "Es ist in Mecklenburg-Vorpommern verboten und wird geahndet, wie in anderen Bundesländern auch." Den Ballon mit offenem Feuer an eine Drachenschnur angebunden aufsteigen zu lassen, sei ebenso verboten.

Bei der Deutschen Flugsicherung hat die Zahl der Anfragen zu Himmelslaternen stark nachgelassen, seit sie durch die Länder wegen Brandgefahr verboten wurden: 300 gab es im Jahr 2019, erklärte eine Sprecherin t-online.de. Zuständig ist die Behörde für die sogenannten kontrollierten Lufträume, also das direkte Umland der großen Flughäfen.



trendmaus.de: Unter der Marke tritt ein Unternehmen aus Fröndenberg als Händler der Himmelslaternen auf. (Quelle: Screenshot)



In diesen Fällen werden Anträge sofort abgelehnt. In den anderen Fällen hat die Flugsicherung keine Entscheidungsbefugnis. Antragsteller erhalten die Information, sich an die Ordnungsbehörden zu wenden. "Außerdem weisen wir sowohl auf unserer Website als auch in den Informationsschreiben auf die Brandgefahr und die Tatsache hin, dass in den allermeisten Bundesländern die Himmelslaternen verboten sind." Auch die Flugsicherung hat aber keine Erkenntnis, ob und wo in Deutschland es noch erlaubt sein könnte.

Auch der Deutsche Feuerwehrverband hat keine Erkenntnisse, wo in Deutschland das Aufsteigen legal ist. "Das Verbot hat sich auch sehr bewährt und seinen Zweck", so Carsten Pix, Referent für Feuerwehrwesen bei dem Verband. Spektakuläre Brände durch Himmelskörper seien ihm seit dem Verbot nicht bekannt – bis zum Brand im Krefelder Zoo.