Erdrutsche und Stromausfälle

Heftige Unwetter: Teile Frankreichs unter Wasser

12.06.2020, 14:50 Uhr | dpa

Autos wurden weggespült: Aufnahmen von Korsika zeigen, was heftige Unwetter dort angerichtet haben. (Quelle: Reuters)

Auf Korsika ist es am Donnerstag zu schweren Überschwemmungen gekommen. In der Hauptstadt Ajaccio hatte es zuvor stundenlang heftig geregnet. Die Entwässerungssysteme liefen voll, das Wasser stand auf den Straßen. (Quelle: Reuters)

In einigen Region Frankreichs haben heftige Regengüsse und Gewitter für Überschwemmungen gesorgt. Im Süden des Landes waren wegen der Unwetter Tausende Haushalte ohne Strom.

Starkregen und Gewitter haben in einigen Teilen Frankreichs für Überschwemmungen gesorgt. Im Département Gard im Süden des Landes waren am Freitag Tausende Haushalte ohne Strom, es kam zu Erdrutschen, wie die Präfektur mitteilte. In Nîmes wurden die Gärten wegen heftiger Winde geschlossen.



In zahlreichen Départements im Zentrum des Landes und im Süden hatte der Wetterdienst Warnstufe Orange ausgerufen. Der stürmische Regen sollte im Laufe des Tages Richtung Nordosten des Landes ziehen. Gewitter und Starkregen hatten bereits am Donnerstagabend zu chaotischen Zustände in Korsikas Hauptstadt Ajaccio geführt. (Bilder von den Überschwemmungen auf der französischen Insel sehen Sie oben im Video oder hier.)