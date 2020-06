Stärke von 7,5

Tsunami-Warnung nach schwerem Erdbeben in Mexiko

Ein schweres Erdbeben hat am Dienstag Mexiko erschüttert. Nun gibt es eine Tsunami-Warnung für mehrere Länder der Region.



Ein heftiges Erdbeben hat am Dienstag in Mexiko erschüttert. Das Seismologische Zentrum Europa-Mittelmeer gab die Stärke zunächst mit 7,5 an, der US-Erdbebendienst USGS bezifferte sie auf 7,4. Erste Fotos in sozialen Netzwerken zeigten kleinere Schäden. Mindestens ein Mensch kam ums Leben.

🚨El #sismo magnitud 7.1 con epicentro en Crucecita Huatulco, #Oaxaca. Ocasionó daños en el Centro Histórico de la Capital. pic.twitter.com/iD70elgxP1 — Diario El Fortín📱 (@diarioelfortin) June 23, 2020

Das Epizentrum lag im Bundesstaat Oaxaca. Weil es sich in vergleichsweise geringer Tiefe ereignete, war die Intensität hoch. Bei einem Hauseinsturz starb eine Person, berichtete der Gouverneur Oaxaca örtlichen Medien zufolge.



Der Erdstoß könnte auch Tsunamis an der Pazifikküste auslösen. Für die Küstengebiete von Südmexiko, Guatemala, El Salvador und Honduras wurde eine Tsunamiwarnung herausgegeben. Tatsächlich ist auf Aufnahmen zu sehen, dass sich das Wasser an der Küste örtlich zurückgezogen hat, was Vorbote für einen Tsunami sein kann.



Ein mutmaßlich bei dem Erdbeben aufgenommenes Video, das auch Erdbebendienste verbreiten, zeigt eindrucksvoll, wie sich die Erde an einem Bürgersteig hin- und herschiebt.

Así me toco en bosques de las Lomas, en mi edificio, así la banqueta. #sismocdmx #sismo pic.twitter.com/dAB0DoBP0I — Ale Castillo (@yaredi) June 23, 2020

In Mexiko ereignen sich immer wieder heftige Beben. 1985 kamen dabei in Mexiko-Stadt mindestens 10.000 Menschen ums Leben. Die gesamte Westküste des amerikanischen Doppelkontinents liegt am sogenannten Pazifischen Feuerring, der für seine seismische Aktivität bekannt ist.

Die Seite erdbebennews.de berichtet, dass sich das Epizentrum an der Störungszone befindet, an der 2017 bei einem Beben der Stärke 8,2 Zehntausende Häuser zerstört wurden.