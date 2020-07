Helfer suchen nach Opfern

Schweres Sommerunwetter setzt Palermo unter Wasser

16.07.2020, 17:21 Uhr | dpa

Palermo in Italien: Bei Ansicht dieser Aufnahmen wird das Ausmaß der Überschwemmung deutlich. (Quelle: Reuters)

Ein heftiges Sommerunwetter hat Teile der sizilianischen Stadt Palermo unter Wasser gesetzt. Straßen und Unterführungen waren überflutet. Auch Opfer werden vermutet.

Stundenlanger Regen verwandelte ab Mittwoch Straßen in der sizilianischen Stadt Palermo in Flüsse. Das Wasser ließ Tunnel volllaufen und schloss Menschen zeitweise in gefährlichen Lagen ein.



Nachdem ein Augenzeuge ein im Auto gefangenes Paar gesehen haben wollte, suchte die Feuerwehr bis Donnerstag nach möglichen Opfern. "Taucher, die die ganze Nacht in der überfluteten Unterführung zugange waren, haben keine Menschen gefunden", berichteten die Retter am Morgen auf Twitter. Bilder der Rettungseinsätze in der überfluteten Stadt sehen Sie oben im Video oder hier.

Mehrere hundert Einsätze in der Stadt

Italienischen Medien hatten schon von Todesopfern gesprochen. Zwei kleine Kinder seien wegen Unterkühlung ins Krankenhaus gekommen, hieß es zudem. Helfer hätten sie mit ihren Eltern aus einem vom Wasser eingeschlossenen Wagen geborgen. Die Feuerwehr registrierte mehrere hundert Einsätze in der Hafenstadt am Mittelmeer. Das Fernsehen zeigte Autos, die wie Spielzeug im trüben Wasser trieben.

Es werde noch drei oder vier Tage dauern, bis eine große Unterführung außerhalb des Zentrums leer gepumpt sei, sagte ein Feuerwehrsprecher der Nachrichtenagentur Adnkronos. Erst dann werde wohl geklärt sein, ob die "Wasserbombe" in der sizilianischen Hauptstadt wirklich zwei Menschen in den Tod gerissen habe.