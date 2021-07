Ausmaß der Zerstörung wächst

Heftiger Monsunregen trifft Indien – Dutzende Tote

24.07.2021, 08:42 Uhr | AFP, dpa

Überflutung in Kolhapur: Dutzende Menschen sind in Folge des heftigen Monsunregens bereits ums Leben gekommen. (Quelle: AP/dpa)

Zerstörte Brücken und Gebäude, Tote und Vermisste: Eine historische Menge an Regen hat in Indien Erdrutsche und Überschwemmungen mit verheerenden Folgen ausgelöst.

Bei Erdrutschen und anderen Zwischenfällen nach heftigem Monsunregen in Indien sind zahlreiche Menschen getötet worden. Die französische Presseagentur AFP berichtet von mindestens 76 Opfern. Zudem konnten viele Menschen noch nicht gerettet werden. Betroffen ist vor allem der westliche Bundesstaat Maharashtra.

Probleme bereiteten weitere Erdrutsche, durch die Zufahrtsstraßen für die Rettungskräfte unpassierbar wurden. Unter anderem die wichtige Autobahn, welche die Küstenmetropolen Mumbai und Goa verbindet, war deshalb teilweise blockiert. Die indische Marine und die Luftwaffe schlossen sich den Rettungsbemühungen an.



Stärkster Regen seit 40 Jahren

Nach 24 Stunden ununterbrochenem Starkregen war auch in der Region um die Stadt Chiplun rund 250 Kilometer südlich von Mumbai der Fluss Vashishti über die Ufer getreten. Die Behörden verzeichneten dort Wasserstände von bis zu dreieinhalb Metern. Nach Angaben des indischen Fernsehsenders NDTV handelte es sich um den heftigsten Regenfall in 24 Stunden, den der Bundesstaat je in einem Juli in den vergangenen 40 Jahren erlebt hat.

Monsunzeit in Indien: Von schweren Monsunregen ausgelöster Erdrutsche trafen Teile Westindiens. (Quelle: dpa)



Der staatliche Wetterdienst Indiens gab für mehrere Regionen in Maharashtra rote Warnungen heraus. In den nächsten Tagen ist demnach mit weiteren starken Regenfällen zu rechnen.



Die Monsunzeit dauert in Südasien gewöhnlich von Juni bis September. Dabei kommt es häufig zu viel Regen, heftigen Überflutungen und Erdrutschen. Die Schäden sind oft groß, es gibt immer wieder Todesopfer – aber der Regen ist für die Landwirtschaft, von der ein Großteil der Bevölkerung lebt, auch wichtig.