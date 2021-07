Vier Stadtteile evakuiert

Türkischer Urlaubsregion Antalya in Flammen – Dutzende Verletzte

29.07.2021, 01:42 Uhr | AFP

Rauch zieht über einen Hotelkomplex in der türkischen Urlaubsregion Antalya: Winde trieben die Flammen mehrerer Waldbrände in Richtung der Wohnbezirke. (Quelle: Cevin Dettlaff/dpa)

In der türkischen Urlaubsregion Antalya sind mehrere schwere Waldbrände ausgebrochen. Winde trieben die Flammen in Richtung der Wohnbezirke. Es gibt Berichte von Dutzenden Verletzten.

Wegen eines heftigen Waldbrands in der türkischen Urlaubsregion Antalya sind Dutzende Menschen in Krankenhäuser eingeliefert worden. Medienberichten zufolge erlitten drei von ihnen Verbrennungen, 62 Menschen, die meisten von ihnen Anwohner, hatten Beschwerden wegen der starken Rauchentwicklung.

Die Touristenorte der Region seien nicht bedroht, sagte der Bürgermeister der rund 60 Kilometer entfernten Stadt Antalya, Muhittin Böcek, der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Böcek vermutete Brandstiftung als Ursache, da an vier Stellen gleichzeitig Brände entstanden seien.

Vier Stadtteile evakuiert

Das Feuer brach in einem Wald in Manavgat in der Provinz Antalya aus. Es breitete sich bei starkem Wind rasch aus und erreichte bewohnte Gebiete. Wegen der vorrückenden Flammen wurden vier Stadtteile von Manavgat evakuiert. Im Bezirk Kalemler wurden mehrere Häuser durch das Feuer zerstört. Dem Fernsehsender NTV zufolge brannten in einem Stadtteil 20 Gebäude nieder.

Hunderte Forstarbeiter sowie Hubschrauber und ein Flugzeug waren im Einsatz, um die Flammen einzudämmen. Bis zum Abend war das Feuer nach Behördenangaben "teilweise" unter Kontrolle.

Den Brandopfern werde jede notwendige Hilfe zukommen, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und kündigte Ermittlungen an.