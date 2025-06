Die Papierfabrik Feldmuehle in Uetersen (Schleswig-Holstein) hat erneut Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Das insolvente Unternehmen mit rund 200 Beschäftigten reichte den Antrag bereits am 26. Mai beim Amtsgericht Pinneberg ein, berichtet der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag.

Insolvente Papierfabrik blickt auf 100-jährige Geschichte zurück

Papierfabrik meldet erneut Insolvenz an: "Ernst, aber nicht unlösbar"

Vergleichbare Insolvenz in Nachbarort

Die Entwicklung in Uetersen erinnert an einen ähnlichen Fall im Umland: Die Papierfabrik Meldorf in Tornesch musste im vergangenen Jahr endgültig schließen. Dort war die Lage nicht mehr zu retten. In Uetersen hofft man nun, dass der Neustart gelingt.