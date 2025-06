Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) warnt vor Angeboten auf der Webseite paragonfx.pro. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Bankgeschäfte sowie Finanz-, Wertpapier- und Krypto-Dienstleistungen angeboten – was in Deutschland genehmigungspflichtig ist.

Viele Namen, wenig Klarheit

Der Anbieter tritt auf der Webseite unter mehreren Namen auf – darunter Paragonfx, Paragonfxs, aber auch Fibiance. In Geschäftsunterlagen, die an Kunden verschickt werden, bezeichnet sich das Unternehmen außerdem als Paragon Investing, Paragon Ltd., Paragon Capital Management Limited, Paragon Capital oder Paragon Capital Ltd. Als Geschäftssitze werden Adressen in Solihull und London im Vereinigten Königreich angegeben.