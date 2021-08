Probleme bei Evakuierung

Zehntausende fliehen vor nahendem Hurrikan "Ida"

29.08.2021, 07:50 Uhr | dpa

Der Hurrikan "Ida" soll heute auf die Küste des US-Staats Louisiana treffen. Viele Bewohner verlassen bereits die Region. Doch die Patienten in Krankenhäusern werden wohl ausharren müssen.



In den USA veranlasst der nahende Hurrikan "Ida" Zehntausende Menschen zum Verlassen der Küste am Golf von Mexiko. Am Samstagabend befand sich Ida etwa 320 Kilometer südöstlich der Mündung des Mississippi mit Spitzenwindgeschwindigkeiten von 169 Stundenkilometern auf dem Weg zur Küste von Louisiana, teilte das National Hurricane Center mit. Laut Prognosen könnte Ida am Sonntagabend als "extrem gefährlicher" Sturm der Kategorie vier auf der fünfstufigen Saffir-Simpson-Skala mit Böen bis zu 225 Kilometern pro Stunde und Starkregen auf die Küste treffen.



Die Behörden ordneten eine weitreichende Evakuierung niedrig gelegener und küstennaher Gebiete an. Auf den Autobahnen bildeten sich lange Staus, an einigen Tankstellen konnten Anwohner und Urlauber kein Benzin mehr tanken.

Die küstennahen Krankenhäuser in Louisiana können trotz des herannahenden Hurrikans nicht evakuiert werden, weil es in dem US-Bundesstaat zu viele Corona-Patienten gibt. Das erklärte Gouverneur John Bel Edwards. Derzeit würden in dem Staat mit 4,6 Millionen Einwohnern 2.450 Patienten stationär wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt, sagte er dem Sender CNN am Samstag. Es gebe in Louisiana und den angrenzenden Bundesstaaten keine Kapazitäten mehr, um zusätzliche Patienten aufzunehmen. "Krankenhäuser evakuieren wird deshalb nicht möglich sein", sagte er.

Louisiana und die benachbarten Bundesstaaten befinden sich inmitten einer dramatischen Corona-Welle. Edwards erklärte, für die medizinischen Einrichtungen seien trotz Generatoren lang anhaltende Stromausfälle infolge des Hurrikans eine große Gefahr. Der Staat habe bereits 10.000 Arbeiter mobilisiert, um die Stromversorgung wieder herzustellen, weitere 20.000 aus anderen Landesteilen könnten noch angefordert werden. "Wir werden den Strom so bald wie möglich wiederbringen müssen, das ist eine meiner größten Sorgen", sagte Edwards.

Der Gouverneur mobilisierte auch die Nationalgarde des Bundesstaats. Ab Sonntag sollen damit rund 5.000 Soldaten im Einsatz sein.

"Extrem gefährlicher Hurrikan"



Das Nationale Hurrikan-Zentrum (NHC) warnte, "Ida" werde "voraussichtlich ein extrem gefährlicher starker Hurrikan, wenn er sich am Sonntag der nördlichen Golfküste nähert". Dem Nationalen Wetterdienst zufolge sollte "Ida" am Samstagabend Ortszeit zunächst mit Windgeschwindigkeiten zwischen 60 und 120 Stundenkilometern die Küste des Bundesstaates Louisiana erreichen. Dies entspräche einem Tropensturm.

Am Sonntag könnte "Ida" zu einem Hurrikan der Stärke 4 werden. Kategorie 4 ist die zweithöchste der bis zum Niveau 5 gehenden Hurrikan-Skala, sie bedeutet Windgeschwindigkeiten von mindestens 209 Kilometern pro Stunde.