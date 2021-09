"Bringen Sie sich in Sicherheit"

New York ruft wegen Sturm "Ida" Reisesperre aus – sieben Tote

02.09.2021, 11:25 Uhr | dpa, AFP

Sturm "Ida" hat in den USA schwere Schäden angerichtet. Mindestens sieben Menschen sind bisher gestorben. Der Bundesstaat New York erklärt nun den Notstand.

Die Gouverneurin des US-Bundesstaates New York, Kathy Hochul, hat am Donnerstag wegen des Sturms "Ida" den Notstand ausgerufen. Der Schritt soll Hilfe für die vom Sturm betroffenen New Yorker ermöglichen, schrieb Hochul bei Twitter. Einem Bericht des Nachrichtensenders "NBC" zufolge sind in New York vier Menschen, in New Jersey zwei Menschen in Folge des Starkregens gestorben. Die Polizei hat inzwischen sieben Tote bestätigt.

Wegen heftiger Überschwemmungen verhängte die Stadt außerdem eine Reisesperre innerhalb der Millionenmetropole. "Alle Nicht-Notfallfahrzeuge müssen sich außerhalb der Straßen und Autobahnen von NYC befinden", teilte die Stadt bei Twitter mit.

Besonders betroffen waren unter anderem die Bezirke Brooklyn und Queens. U-Bahn-Passagen wurden geflutet, auch im Flughafengebäude stauten sich die Wassermassen, wie Videos auf Twitter zeigen.

"Bringen Sie sich in Sicherheit"

"Bringen Sie sich jetzt in Sicherheit", mahnte die Notrufzentrale der Stadt bei Twitter und warnte vor umherfliegenden Trümmern. Die New Yorker Flughäfen strichen Hunderte Flugverbindungen. In der Stadt waren zahlreiche wichtige Verbindungsstraßen gesperrt.

"Wir erleben heute Abend ein historisches Wetterereignis mit Rekordregen in der ganzen Stadt, brutalen Überschwemmungen und gefährlichen Bedingungen auf unseren Straßen", schrieb de Blasio, der Bürgermeister von New York, in der Nacht zum Donnerstag bei Twitter. Die Menschen sollten in Häusern Schutz suchen und nicht auf die Straße gehen, um den Rettungskräften die Arbeit zu ermöglichen.

New York am Montag: Autos blieben liegen, Flüge wurden eingestellt.



Regenrekord für New York – Tausende Haushalte ohne Strom

Innerhalb von nur einer Stunde fielen im Central Park in Manhattan rund 80 Millimeter Regen, wie der Nationale Wetterdienst mitteilte. Damit pulverisierte das Unwetter den bisherigen Rekord, den Tropensturm "Henri" erst vor gut einer Woche mit 49 Millimetern für 60 Minuten aufgestellt hatte. Insgesamt ist der Sommer 2021 in New York nicht nur sehr heiß und sonnig, sondern auch der regenreichste in der New Yorker Geschichte.

"Bleiben Sie weg von der U-Bahn. Halten Sie sich von den Straßen fern. Fahren Sie nicht in diese schweren Überschwemmungen", so de Blasio weiter. Etwa 5.300 Haushalte seien ohne Strom. Am Mittwochabend hatten die Behörden in New York und Umland vor schweren Unwettern, lebensgefährlichen Überflutungen und sogar Tornados gewarnt. Kurze Zeit später ging so viel Regen über der Großstadt nieder, dass Straßen sich in Flüsse verwandelten. Einige im Internet kursierende Videos zeigten im Wasser treibende Autos.

Das heftige Unwetter mit Tornadowarnung beeinträchtigt auch den Spielplan bei den US Open. Die für Mittwochabend (Ortszeit) angesetzte Zweitrunden-Partie von Angelique Kerber musste verlegt werden. In das Louis-Armstrong-Stadion, in dem Kerber spielen sollte, regnete es trotz Dach seitlich so stark hinein, dass der Spielbetrieb dort zunächst auf unbestimmte Zeit ausgesetzt werden musste. Mehr dazu lesen Sie hier.

Mann im Auto ertrunken

Auch in anderen Regionen der USA sind die Schäden durch Ida schwer. In der Stadt Passaic im Bundesstaat New Jersey sei ein älterer Mann in seinem Auto von den Wassermassen überrascht worden und ertrunken, sagte Bürgermeister Hector Lora in der Nacht zum Donnerstag im Sender CNN. Zwei weitere Insassen aus dem Wagen habe die Feuerwehr aber retten können.

In Annapolis, etwa 50 Kilometer von der US-Hauptstadt Washington entfernt, entwurzelte ein Tornado Bäume und stürzte Strommasten um. In Maryland starb ein 19-Jähriger bei Überschwemmungen, ein weiterer Mensch wird vermisst. Die Zahl der Todesopfer durch "Ida" stieg damit auf sieben.

Biden besucht am Freitag Louisiana

US-Präsident Joe Biden wird am Freitag in Louisiana erwartet, wo "Ida" zahlreiche Gebäude verwüstet und mehr als eine Million Haushalte ohne Stromversorgung zurückgelassen hat.

Erst in der vergangenen Woche hatte der Tropensturm "Henri" im Nordosten der USA für Stromausfälle und Überschwemmungen geführt. Der Klimawandel sorgt nach Erkenntnissen von Wissenschaftlern zu steigenden Temperaturen der Meeresoberfläche und damit zu stärkeren Wirbelstürmen, die vor allem für Küstenorte weltweit eine zunehmende Bedrohung darstellen.