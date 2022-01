Ausbruch im Südpazifik

Vulkan im Inselstaat Tonga löst Tsunami aus

15.01.2022, 08:43 Uhr | ann, rtr

Nuku'alofa: Auch in der Hauptstadt von Tonga regnete es nach dem Vulkanausbruch Asche. (Quelle: agefotostock/imago images)

Die Behörden warnen vor Überschwemmungen. Experten berichten von zwei Meter hohen Wellen an der Küste der Hauptstadt. Bewohner sind aufgerufen, sich in höher gelegene Gebiete zu begeben.

Vulkanische Aktivität im südpazifischen Inselstaat Tonga hat dem US-Tsunami-Warnzentrum zufolge in der Region einen Tsunami ausgelöst. Auch für das US-Außengebiet Amerikanisch-Samoa bestehe die Gefahr von Flutwellen und gefährlichen Meeresströmungen entlang der Strände und der Häfen, teilte die Behörde am Samstag mit. Tiefer gelegene Küstengebiete könnten überflutet werden, hieß es weiter. Informationen über Schäden oder Opfer lagen zunächst nicht vor.

Experten berichteten auf Twitter von zwei Meter hohen Wellen in Nuku'alofa, der Hauptstadt von Tonga. Anwohner am Strand zogen sich auf ihre Dächer zurück und filmten große Wellen, die ihre Häuser erreichten. Die ersten Wellen hätten außerdem auch Fidschi erreicht, hieß es.

Die Regierung von Tonga gab zuvor innerhalb von zwei Tagen die zweite Tsunami-Warnung heraus. Die Polizei forderte dazu auf, sich in höher gelegenes Gelände zu begeben. In Orten an der Küste wurde Sirenenalarm ausgelöst.

Auslöser ist ein Ausbruch des Unterwasservulkans Hunga Tonga-Hunga Haʻapai, der Asche, Dampf und Gas bis zu 17 Kilometer in die Luft katapultierte. Asche regnete auch auf Nuku'alofa herab.